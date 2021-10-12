Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül uzun bir aradan sonra yan yana! O an, dikkatlerden kaçmadı
Hakk'a yürüyen AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenledi. Uçma için düzenlenen tören siyaset dünyasını bir araya getirirken cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abdullah Gül ile selamlaşması dikkatlerden kaçmadı.
Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Uçma için, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze siyaset dünyasını bir araya getirdi
Cenaze törenine Uçma'nın ailesinin yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski TBMM Başkanları İsmail Kahraman ve İsmet Yılmaz katıldı. Törende ayrıca çok sayıda milletvekili, siyasi partilerin temsilcileri ile belediye başkanları da yer aldı.
Namazı Ali Erbaş kıldırdı
Uçma'nın ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da aile yakınlarının yanına giderek taziyelerini iletti. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.
Erdoğan Gül ile selamlaştı
Törende 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de hazır bulundu. Erdoğan namaz öncesi Gül ile de selamlaştı.