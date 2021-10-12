Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül uzun bir aradan sonra yan yana! O an, dikkatlerden kaçmadı

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Uçma için, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze siyaset dünyasını bir araya getirdi

Cenaze törenine Uçma'nın ailesinin yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski TBMM Başkanları İsmail Kahraman ve İsmet Yılmaz katıldı. Törende ayrıca çok sayıda milletvekili, siyasi partilerin temsilcileri ile belediye başkanları da yer aldı.

Namazı Ali Erbaş kıldırdı

Uçma'nın ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da aile yakınlarının yanına giderek taziyelerini iletti. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Erdoğan Gül ile selamlaştı

Törende 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de hazır bulundu. Erdoğan namaz öncesi Gül ile de selamlaştı.