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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci doz koronavirüs aşısı oldu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci doz koronavirüs aşısı oldu

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ikinci doz koronavirüs aşısını olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 17:03:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci doz koronavirüs aşısı oldu

Türkiye genelinde uygulanan Çin aşısının ilk dozunun üzerinden 28 gün geçmesiyle, ikinci doz aşı uygulamaları başladı.

Uygulamalar devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi.

Telegram hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşının ikinci dozunu yaptırdığını bildirdi.

Erdoğan, paylaşımının devamında "İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz." ifadesine yer verdi.

Bahçeli, koronavirüs aşısının ikinci dozunu da oldu
Bahçeli, koronavirüs aşısının ikinci dozunu da oldu

Siyaset

Bahçeli, koronavirüs aşısının ikinci dozunu da oldu

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