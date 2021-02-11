Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci doz koronavirüs aşısı oldu
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ikinci doz koronavirüs aşısını olduğunu duyurdu.
Türkiye genelinde uygulanan Çin aşısının ilk dozunun üzerinden 28 gün geçmesiyle, ikinci doz aşı uygulamaları başladı.
Uygulamalar devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi.
Telegram hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşının ikinci dozunu yaptırdığını bildirdi.
Erdoğan, paylaşımının devamında "İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz." ifadesine yer verdi.