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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim daha çok yatırım, üretim, istihdam, iş, aş, daha yüksek hayat standardı sağlayacağı konusunda halkın desteğini alırsa ülkeyi o yönetir. Bunun dışındaki zorlamaların, iç ve dış ayak oyunlarının tamamı da milli irade duvarına

Yeniakit Publisher
2020-05-31 14:52:31 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim daha çok yatırım, üretim, istihdam, iş, aş, daha yüksek hayat standardı sağlayacağı konusunda halkın desteğini alırsa ülkeyi o yönetir. Bunun dışındaki zorlamaların, iç ve dış ayak oyunlarının tamamı da milli irade duvarına
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