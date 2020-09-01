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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halen çalışmaları süren İnsan Hakları Eylem Planı'nı bu yıl içinde neticelendirmek istiyoruz."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halen çalışmaları süren İnsan Hakları Eylem Planı'nı bu yıl içinde neticelendirmek istiyoruz."

Yeniakit Publisher
2020-09-01 12:15:31 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halen çalışmaları süren İnsan Hakları Eylem Planı'nı bu yıl içinde neticelendirmek istiyoruz."
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