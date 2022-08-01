Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel haberi duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan milyonlarca vatandaşın merakla beklediği konut müjdesinin detaylarını duyurdu.

'Kira fiyatları düşecek'

Bu adımın kira fiyatlarını da düşüreceğini belirten Başkan Erdoğan ''Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği projeyle ilgili hazırlıklar bitmek üzere. Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitle ev sahibi yapacağız. Bu adım son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların düşmesine de yol açacak. He zaman olduğu gibi bu projede de şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize de özel bir kontenjan ayıracağız. İlk defa evlenen gençlerimiz bu projede kota sahibi olacak. Önümüzdeki ay tanıtım toplantısıyla tüm detaylarını milletimize duyuracağız'' ifadelerini kullandı.