Cumhurbaşkanı Erdoğan göreve başladı! Türk Yıldızları'ndan şov
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın göreve başlama törenleri için Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları bir gösteri uçuşu yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin olarak sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın göreve başlama törenleri çerçevesinde Hava Kuvvetlerimizin akrobasi timi Türk Yıldızları Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.”
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