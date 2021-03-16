Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimiz kardeşliğin teminatıdır

Yeni Akit Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, Gençlik Kolları Başkanlığına İzmir’den aday gösterdikleri Eyyüp Kadir İnan’ı tebrik etti. Erdoğan, “İnşallah 2023’e giden yolda hep birlikte yürüyecek, partimizi tarihi bir başarıya hep birlikte taşıyacağız” diye konuştu.

2023’te gümbür gümbür

İzmirli gençlerin tezahüratları üzerine, “İzmir, 2023’e hazır mıyız?” diye soran Erdoğan, olumlu cevap almasının ardından, “Maşallah, bu sözü verdiğinize göre inanıyorum ki İzmir 2023’te gümbür gümbür gelecektir” karşılığını verdi. Erdoğan, salondaki gençlerin tezahüratlarını sürdürmesine karşılık, “Şu anda bu salonu tıklım tıklım dolduran gençlerimizle beraber inşallah sadece 2023 değil, 53 ve 71 yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan. Yürüyoruz ve millet de yürüyor arkamızdan” dedi.

Gençlerimiz 1 numara

Gençlik Kollarının, Türkiye’nin tüm siyasi partileri arasında üye kaydı noktasında bir numara olduğunu belirten Erdoğan, şunları dile getirdi: “Şu anda, bizim gençlik kollarımız kadar üye kaydına sahip olan bir başka parti yok. Topunu getirin bizim gençlerimiz kadar değiller. Eğer yaş konusu olmamış olsa sayı 1 milyonda kalmaz. Hanımlar da 5,5 milyon. Hanımlarda da zaten hepsi arkadan nal topluyor. Evelallah toplamda da zaten 11,5 milyonu aşan üye kaydına sahibiz. Gençlik kollarımız, her yıl saflarına 750 bin yeni üye katıyor.”

Dâvâmızı yaşatacaksınız

Türkiye’ye çağ atlatan mücadeleyi yürütürken kadınları ve gençleri daima yanlarında bulduklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Ülkemize 18 yılda Cumhuriyet döneminin tamamında yapılan hizmetlerin 5 katını, 10 katını kazandıran AK Parti’nin hem gücü hem farkı buradan geliyor. AK Parti’nin bugünkü temsilcisi olduğu kadim davamızı yarınlara taşıyacak, büyütecek olan siz gençlerimizsiniz. Sizler bir siyasi partinin gençlik kollarının mensupları olmanın yanında 2053 vizyonumuzu hayata geçirecek, yarının büyük ve güçlü Türkiye’sinin öncüleri, önderleri ve mirasçıları olacaksınız. Malazgirt’ten bugüne bu toprakları vatan haline getirme mücadelemizin her safhasında sizler vardınız.

Asım’ın neslisiniz

“Nerede bir ay yıldızlı bayrak yükseldiyse bu bayrağı oraya taşıyan da yere düşürmeyen de Asım’ın nesli olan sizlerdiniz. Ülkemizi bölmek isteyen PKK’lı alçakların karşısına dikilen Yasin Börü’ler, Eren Bülbül’ler sizlerdiniz, sizler. 15 Temmuz gecesi meydanı hainlere bırakmayıp FETÖ’cüleri hüsrana uğratan Ömer Halisdemir’ler, Abdullah Olçok’lar, Erol Olçok’lar sizlerdiniz. Çünkü siz, Asım’ın nesliydiniz, çünkü siz, binlerce yıllık devlet geleneğimize sahip çıkan Alperenlerdiniz. Çünkü siz, bu toprakları bin yıldır vatan haline getirmek için gözlerini kırpmadan ölümün üzerine giden kahramanlardınız.

Fatih’in torunlarısınız

“Sizler, oyunda, oynaşta olmak yerine, ülkemiz ve milletimiz için elinizi taşın altına koyan Fatih’in torunlarısınız. Sizler, üniversitede ilim yapan, tarlada üreten, fabrikada alın teri döken, bilgisayarı başında dünyayı takip eden, her alanda Türkiye’yi omuzlayan güçlersiniz. Sizler, bozgunculara karşı kardeşliğimizin, bölücülere karşı birliğimizin, yıkıcılara karşı inşa ve ihya hareketimizin teminatısınız. Sizler, aklını, ruhunu ve geleceğini sınır ötelerindeki hainlerin emrine veren değil, kendi ülkesine ve devletine hizmet etmeyi temel hedefi gören, mensubu olduğu milletin değerleriyle donanmış fazilet abidelerisiniz. Yarının Türkiyesi, sizlerin omuzlarında yükselecektir.”

Korkaksın bay Kemal!

Menderes’ten Özal’a, Erbakan’dan Türkeş’e kadar vizyon ve hayal sahibi liderlerin dini ve milleti için mücadele verdiğini vurgulayan Erdoğan, CHP Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek şunları söyledi: “15 Temmuz gecesini unutmayın. Bu kardeşiniz Atatürk Havalimanı’na indiği anda orada birisi vardı. O birisi ne yaptı? Hemen tankların arasından birilerinin yardımıyla oradan kaçıp Bakırköy Belediyesine sığındı. Daha sonra ne dedi? ‘Haberim olsaydı beklerdim’ dedi. Hayatın korkuyla geçmiş, korkaksın, bitiksin. Senin öyle bir derdin yok. Bu işler korkakların, bitiklerin işi değil, bu yürek ister. Sandalda kürek değil, yürek ister yürek."