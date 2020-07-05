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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz yıl yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik enerjisi üretiminde Avrupa'da ikinci sırada yer aldık."

Yeniakit Publisher
2020-07-05 15:38:31 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz yıl yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik enerjisi üretiminde Avrupa'da ikinci sırada yer aldık."
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