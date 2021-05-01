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Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'yı örnek gösterip uyardı: Fırsat vermeyeceğiz

İstanbul Tuzla'da işçilerle iftar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı açıklamada, 'Bugün Paris'te her yakıldı yıkıldı. Bunu aynı şekilde bizde de yapıyorlardı ama artık fırsat yok, fırsat vermeyeceğiz.' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 21:22:00 - 2021-05-01 21:29:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'yı örnek gösterip uyardı: Fırsat vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak, İstanbul Tuzla'da faaliyet gösteren bir fabrikaya geldi. Burada işçilerle orucunu açan Erdoğan'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti. Erdoğan iftar çıkışı açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün Paris'in ne hale geldiğini görüyorsunuz. Bugün Paris'te her yer yakıldı yıkıldı. Bunu aynı şekilde bizde de yapıyorlardı ama artık fırsat yok, fırsat vermeyeceğiz. Biz barışın egemen olduğu bir günü bu hale dönüştürmeye çalışanlara, İşçinin o kutsal alın terini sömürmek isteyenlere ülkemizde fırsat vermeyeceğiz.

Hamdolsun son aldığım bilgilere göre Türkiye genelinde herhangi ağır sayılabilecek, yaralama vesaire gibi bir olay cereyan etmedi.

Tüm işçi kardeşlerimin emek bayramı kutlu olsun.

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