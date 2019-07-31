Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filiz Büyükanıt’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi görmekte olan emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın eşi Filiz Büyükanıt ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi görmekte olan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın eşi Filiz Büyükanıt ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Filiz Büyükanıt’tan tedavi süreciyle ilgili bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşar Büyükanıt için Allah’tan acil şifa temennisinde bulundu ve geçmiş olsun dileklerini iletti.