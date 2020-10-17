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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde:
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde:

"Milletimize yıllarca hasretle beklediği müjdeyi sizlerin gayretli ve başarılı çalışmaları sonucu vermiş bulunuyoruz" - "Barbaros'ta, Oruç Reis'te, Yavuz'da ve Kanuni'de çalışan ekiplerimize de tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Bundan sonraki görevlerinizde muvaffakiyetler diliyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-17 16:27:23 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde:

ZONGULDAK/İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya gaz sahasındaki sondaj faaliyetlerinin tamamlanması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Fatih Gemisi'nde incelemelerde bulundu.

Erdoğan, Fatih Gemisi'nde Sondaj Yönetim Odası'nda çalışmaları yürüten personele seslenerek, Sakarya gaz sahasındaki sondaj faaliyetlerinin tamamlanması talimatını verdi.

"Sakarya gaz sahasında 20 Temmuz'da başladığımız sondaj faaliyetlerimizi bugün nihayetlendirdik. Hamdolsun Allah'a." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletimize yıllarca hasretle beklediği müjdeyi sizlerin gayretli ve başarılı çalışmaları sonucu vermiş bulunuyoruz. Şahsım ve milletim adına hepinize teşekkür ediyorum. Barbaros'ta , Oruç Reis'te, Yavuz'da ve Kanuni'de çalışan ekiplerimize de tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Bundan sonraki görevlerinizde muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun."

Erdoğan, Fatih Gemisi'nde yerli ve milli imkanlarla üretilen uzaktan kumandalı ileri teknoloji denizaltı robotu "KAŞİF"i de inceledi.

Sondaj faaliyetlerini yürüten ekip de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.

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