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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan fahiş fiyat konuşmasında işaret etmişti! 5 zincir market savunma verecek
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan fahiş fiyat konuşmasında işaret etmişti! 5 zincir market savunma verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinde işaret ettiği 5 zincir market, 27 Ekim'de Rekabet Kurumu'na sözlü savunma yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 21:30:00 - 2021-09-27 21:42:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan fahiş fiyat konuşmasında işaret etmişti! 5 zincir market savunma verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinde fahiş fiyatlara ilişkin açıklamalarda bulunarak, "5 zincir market var. Bunlar bütün ürünü toparlıyor. Bu 5 zincir marketin topladığı ürünle piyasalar altüst oluyor." ifadelerini kullanmıştı. Rekabet Kururumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret etttiği beş zincir market, 27 Ekim 2021 Çarşamba günü sözlü savunma yapacak.

'Soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi'

Rekabet Kurumu tarafından, zincir marketlerin "sözlü savunma"sına ilişkin açıklama şöyle:

"Rekabet Kurulunun 07.05.2020 tarih ve 20-23/298-M sayılı kararı uyarınca Covid-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak açılan soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 27 Ekim 2021 tarihinde saat 10.30’da yapılacak."

Şikayetçi kişiler için son başvuru 20 Ekim'de!

"Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, 'Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ' uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 20 Ekim 2021 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir."

"Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler, toplantıyı online olarak takip edebileceklerdir. Bu amaçla Rekabet Kurumu web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, toplantı saatine kadar katılım formunun doldurulması gerekmektedir."

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