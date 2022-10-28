Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Ekim Cuma günü “Türkiye Yüzyılı" programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon konusuna da değindi. Peki, enflasyon düşecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon açıklaması | Cumhurbaşkanı enflasyon için ne söyledi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son olarak 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri hedefimizi milletimizle paylaştık. İlk etabını 2 yıl içerisinde tamamlıyoruz. Dünyada orman varlığını artıran ender ülkelerden biriyiz. Evcil hayvanların korunması konusunda da dünyanın en iyi düzenlemelerden birini gerçekleştirdik. Satın alma paritesine göre ülkemizi dünyanın en büyük 11. Avrupa'nın 4. büyük ekonomisi konumuna çıkardık. Enflasyonu kontrol altına alarak ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüteceğiz” diye konuştu.