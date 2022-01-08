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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon açıklaması
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon açıklaması

Enflasyon açıklaması güncel | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon için ne söyledi?

Yeniakit Publisher
2022-01-08 17:37:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kurdaki müsilajı temizlediğimiz gibi enflasyondaki müsilajı da en kısa sürede ortadan kaldıracağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomik gerekçelere dayanmayan fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın alım gücünü düşürenlerin gözlerinin yaşına bakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstiyorlar ki ekonomide bir dalgalanma mı yaşandı, herkes işinden, aşından olsun, isyan başlasın. O habis zihniyetle çarpışarak ülkemizi bugünlere getirdik" diye konuştu.

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