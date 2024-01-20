  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük silahımız...
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük silahımız...

Yeniakit Publisher
2024-01-20 14:39:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği kongresine gönderdiği video mesajda, “Şunu hiçbir zaman unutmayın, asimilasyona karşı en büyük silahımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ana dillerini kültürlerini ve medeniyet değerlerini öğretmektir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği kongresine video mesaj ile seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Uluslararası Demokratlar Birliği'nin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese, yöneticilerinden bölge başkanlarımıza kadar dava arkadaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum. Dar-ı bekaya uğradığımız kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tek genel başkan adayı ve tek liste ile gerçekleştirilen kongrenin Uluslararası Demokratlar Birliğimizi daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum. Avrupa'da İslam düşmanlığından kültürel ırkçılığa pek çok tehdidin tırmandığı bir dönemde birliğimizin öncelikli görevi demokrasi ve hukuktan sapmadan Avrupalı Türklerin hakkını ve çıkarını sonuna kadar savunmaktır. Bunun yolu ise diğer Türk sivil toplum kuruluşları ile birlikte kanun ve nizam çerçevesinde yeni medya araçlarından da istifade ederek bu mücadeleyi kararlılıkla yürütmektir. Sizlerden bulunduğunuz ülkenin siyasi sosyal ekonomik kültürel ve bilimsel hayatına daha fazla katılım sağlamanızı bekliyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmayın, asimilasyona karşı en büyük silahımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ana dillerini kültürlerini ve medeniyet değerlerini öğretmektir. Bu konuda Uluslararası Demokratlar Birliğinin gereken adımları yılmadan atmayı sürdüreceğine şüphe duymuyorum. İnşallah bu anlamlı ve önemli mücadelenizde biz de son 20 yıldır olduğu gibi yine sizlerin yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sizlerin şahsında başta Avrupa'da olmak üzere Türkiye dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Başkan Erdoğan'dan takoz ve istismar siyasetine sert tepki: CHP ve DEM birlikte hareket ediyor
Başkan Erdoğan'dan takoz ve istismar siyasetine sert tepki: CHP ve DEM birlikte hareket ediyor

Gündem

Başkan Erdoğan'dan takoz ve istismar siyasetine sert tepki: CHP ve DEM birlikte hareket ediyor


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ile yola devam ediyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ile yola devam ediyoruz”

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ile yola devam ediyoruz”

Tayyip Erdoğan’dan beklenmedik karar! O isimleri gece yarısı apar topar görevden aldı
Tayyip Erdoğan’dan beklenmedik karar! O isimleri gece yarısı apar topar görevden aldı

Gündem

Tayyip Erdoğan’dan beklenmedik karar! O isimleri gece yarısı apar topar görevden aldı

Erdoğan’dan bomba hamle! Seçimler yaklaşırken hemen bunu yaptı
Erdoğan’dan bomba hamle! Seçimler yaklaşırken hemen bunu yaptı

Medya

Erdoğan’dan bomba hamle! Seçimler yaklaşırken hemen bunu yaptı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23