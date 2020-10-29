Cumhurbaşkanı Erdoğan emperyalistlerin korkusunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Cumhuriyetin 97. Yılında Milli Mücadele Sergisi Açılışı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne ülkemizin gelişmesi, büyümesi, kalkınması için çalışmış, gayret göstermiş, ter dökmüş herkesi saygıyla anıyorum.

Cumhuriyetimizi kurarak birçok mazlumun kalbinde bağımsızlık ateşini biz düşürdük. Emperyalistlerin korkusu da bu zaten.

Tarihten ve yaşadığı coğrafyadan tamamen silinmeye çalışılan bir milletin ayağa kalkışına sembol olan ruh, bugün de yolumuzu aydınlatıyor.

Yürüttüğümüz mücadele kalbi ve gözü olan nice mazlumlara, mağdurlara umut veriyoruz.

Yaşadıklarımız gösteriyor ki Türk milletinin istiklal mücadelesi, vatanına, bayrağına, ezanına sahip çıkmaya devam ettiği sürece bitmeyecek.

Davamız Türkiye'nin hak ve istiklalinden alınmamasıdır.

Ülkemizi 2023'e, 2053'e, 2071'e taşıyacağız.

Medeniyetimizin ve tarihimizin bize yüklediği sorumluluk ağırdır ama bir o kadar da şereflidir.

Bu mirası bize unutturmak için çok çalıştılar. Kadim geçmişimizi tamamen silerek, takvimi bugünden başlatmaya kalkıştılar.

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