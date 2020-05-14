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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eczacılık Günü’nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 21:54:12 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eczacılık Günü’nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü kutladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü kutladı. Erdoğan, "Korona virüsle mücadelemize özverileri ve fedakarlıklarıyla güç katan, sağlık sektörünün vazgeçilmez bir unsuru olan eczacılık camiamızın 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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