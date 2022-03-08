Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Aradık, adi herifi içeri aldılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.

"Asla kabul edemeyiz"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle tebriklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadınlara hak ettiği değeri vermek hem inancımızın, hem kültürümüzün hem de yasalarımızın bize emridir. Hakikat buyken maalesef yakın tarihimizde buna ters düşen nice uygulamaya, hadiseye hep birlikte şahit olduk. Bizim siyaset alanımızdaki en önemli mücadele alanlarımızdan biri de kadınlarımızı haklarına kavuşturmak olmuştur. Kadının sırf cinsiyeti sebebiyle ayrımcılığa uğramasını, şiddete maruz bırakılmasını asla kabul edemeyiz." ifadelerini kullandı.

"Hemen aradık, bu adi herifi içeri almışlar"

Tokat'ta yaşanan bir kadına şiddet haberine değinen Erdoğan, sözlerinin devamında, "Dün, Merkez Yürütme Kurulu toplantım vardı. Tokat'taki Özlem kardeşimizin 23 yerden ahlaksız, adi eşi tarafından bıçaklandığını öğrendim. Ne yaptılar ne ettiler diye sorduk. 3 ay sonra serbest bırakmışlar adamı. Hemen aradık, araştırdık. Tekrar bu adi herifi içeri almışlar. Özlem Hanım'la (Zengin) hemen telefon irtibatı kurduk. Bu süreci takip edecek. Cumhurbaşkanı olarak ben de bu sürecin peşindeyim. 2,5 yaşında da bir çocuğu var. Bu millet bize emanettir. Milletimizin bu emanetini bizim ortada bırakmamız mümkün değil." dedi.

" Ey hakim, sen nasıl oluyor da..."

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düşünün, 23 yerden bıçaklıyor. Ey hakim, sen nasıl oluyor da böyle birisini serbest bırakıyorsun? Hakim böyle bir tasarruf yapıyor. Ondan sonra yargıya hakaret. Ne hakareti ya? Eğer ben bu ülkede cumhurbaşkanıysam, sen de 23 yerden eşini bıçaklayan böyle bir adamı serbest bırakıyorsan bununla ilgili söylenmesi gereken neyse bunu ben sana söylerim.

"Daha bitmedi işimiz"

Ve sonuna kadar da takip edeceğiz. Daha bitmedi işimiz. Bakanıma da söyledim: Bunu yakın takibe alacaksın, bu konuyla ilgili beni de bilgilendireceksin. Bu hakim olabilir, savcı olabilir, fark etmez."