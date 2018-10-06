Cumhurbaşkanı Erdoğan: Durumu kontrol altına aldık

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açılış konuşmasını yaptı. Erdoğan, 2 ayı bulmadan dövizdeki dalgalanmayı kontrol altına aldıklarını söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"16 Nisan halk oylaması ve 24 Haziran seçimleri milletimiz ile aramızdaki güçlü ilişkiyi bir kez daha görmemize vesile oldu.

Türkiye, tarihinin en büyük ekonomik saldırılarından birine maruz kalmasına rağmen 2 ayı bulmadan durumu kontrol altına aldık. Dövizdeki bu artışı sadece ekonomik gerekçelerle açıklama imkanı yoktur.

Ekonomide muhakkak çözmemiz gereken sorunlar var. Bunları görüyoruz. Her kriz beraberinde bir çok fırsatı da getirir. Devlet olarak bu krizin üstesinden gelmek için adımlarımızı attık, atıyoruz.

''O zaman değişiriz''

Milletimizi fırsatçıların insafına terk etmeyeceğiz. Türkiye'yi faiz kur enflasyon şeytan üçgeninden çıkarana kadar her türlü adımı atacağız.

Türkiye borcuna sadıktır, yeter ki işi diyet borcuna dönüştürmesinler. İşte o zaman külahları değişiriz.

''Bu can bu tende oldukça...''

Bu can bu tende oldukça hiç kimse Türkiye'yi yeniden uluslararası kuruluşların boyunduruğu altına sokamaz. Kendi ayakları üzerinde yükselttiğimiz Türkiye'ye hiç kimse yeniden diz çöktüremeyecektir.

Batman'daki hain saldırı

Bir ölür bin diriliriz evelallah. 8 şehidimiz mi var? O teröristler bilsinler ki bunu en az 800 ile ödeyecekler. O deliklerde inlerine gire gire bunları bitireceğiz. Kandil'de, Sincar'da bitireceğiz. Durmadan onlar kaçacak biz kovalayacağız. Bu milletin huzurunu, refahını yok etmeye bunların gücü asla yetmeyecektir.

Kılıçdaroğlu'na Filistin tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkemizin yaşadığı sıkıntılara adeta ateşin üzerine benzinle gider gibi yaklaşan anamuhalefet partisine ve onun başındaki malum zata ne diyeceğiz? Biz bu zatın iftiralarını yüzüne vurmaktan, eline tutuşturulan kağıt parçalarının belge değil paçavra olduğunu anlatmaktan yorulduk"

Bu zatın Ankara'dan İstanbul'a yürüdüğü yürüyüşte koltuğunun altına kimlerin olduğu görülüyor. Teröristlerle birlikte yürüyor. Bu zat son konuşmasında önce Kudüs meselesine girdi. Sonra hızını alamayıp, "Erdoğan BM'de gitti Filistin'le ilgili tek kelime etmedi" diyor. Buna benim milletim inanmaz hele hele Filistinli hiç inanmaz. Orada Türk bayraklarıyla Filistinli'nin nasıl dolaştığını biliyoruz. Bu zatın adamlarının da benim Filistinli kardeşlerimin düşmanlarıyla nasıl olduğunu da biliyorlar. Etrafında ona bunları anlatacak bir Allah'ın kulu yok mu ya? Demek ki yok. Biz o konuşmamızda Kudüs'ü de anlattık, Filistinli kardeşlerimizi de anlattık.

Sen önce kendine bi çeki düzen var. Kendine gel. BM Genel Kurulu'nda Amerika 7 oy aldı biz 127 oy almak suretiyle Kudüs'ü bu noktaya taşıdık. Senin en ufak bir emeğin var mı bu işin içerisinde. Bunlar Filistin'in acısını hissettikleri için değil bunun üzerinden bize vurabileceklerini düşündükleri için bunu konuşmaktadır. Onda da çuvalladılar. Biz Filistin'le beraber yoğrulduk, beraber yoğrulmaya da devam ediyoruz.

Bahçeli'ye teşekkür

Ülkesine ve milletine karşı sorumluluklarının farkında olan partilere milli konularda hassasiyet gösteriyorlar. Bu konuda Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Milli ve yerli olmak her yiğidin harcı değildir. Türkiye'de yerlilik, millilik konusunda en son söz söyleyecek olanlar hiç değilse ağızlarına alıp bu kavramları kirletmesinler. Milletimizin kimin projeyle koltuğa oturduğunu, yenilgi üzerine yenilgi almaların rağmen orada tutulduğunu çok iyi biliyor.

HDP belediyeleri için tedbir

Bütün Güneydoğu'yu malum partinin belediyeleri çukurlarla her yeri kazdı mı? Devletin gönderdiği parayı Kandil'e yolladılar mı? Şu anda aynı uygulamayı Münbiç'in çevresinde yapıyorlar. Münbiç'in çevresine kanalları kazıyorlar. Bunların cibilliyeti aynı. Yeni dönemde bunlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Tedbirlerimiz var, şimdiden söyleyeyim. İlk hedefimiz bu vatan topraklarını ihanet içinde olanlara teslim etmeyeceğiz.