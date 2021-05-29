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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün yazdığımız destanı bugün İHA'larla tekrarlıyoruz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün yazdığımız destanı bugün İHA'larla tekrarlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans ile katıldığı törende, "Dün okçularımızla yazdığımız destanı bugün insansız hava araçlarımızla, yazılımlarımızla, üretimimizle, ihracatımızla tekrarlıyoruz. Bütün bunları da tıpkı ecdadın okçuluğa verdiği ehemmiyetin, ona yüklediği misyonun hassasiyetiyle yürütüyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 21:24:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün yazdığımız destanı bugün İHA'larla tekrarlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. Uluslararası Fetih Kupası Ödül Törenine video mesajla katılarak "Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Fetih heyecanının gençlerimizin yüreklerini dalga dalga sardığına inanıyorum.

Biz geçtiğimiz yıl Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak, önceki yıl Büyük Çamlıca Camii'ni hizmete vererek, dün de Taksim Camii'nde ilk Cuma'yı eda ederek ecdadın mirasına sahip çıktığımızı gösteriyoruz.

Yollarıyla, köprüleriyle, Marmaray'la, Avrasya Tüneli'yle, metrolarıyla, parklarıyla; hepsinden önemlisi doğrudan insanımıza sunduğumuz nice hizmetlerimizle İstanbul'u geliştirip güzelleştirerek emaneti koruyoruz.

"Dün yazdığımız destanı bugün İHA'larla tekrarlıyoruz"

Dün okçularımızla yazdığımız destanı bugün insansız hava araçlarımızla, yazılımlarımızla, üretimimizle, ihracatımızla tekrarlıyoruz. Bütün bunları da tıpkı ecdadın okçuluğa verdiği ehemmiyetin, ona yüklediği misyonun hassasiyetiyle yürütüyoruz.

Gençlere tavsiye

Kökleriyle bağı kopmuş bir ağacın ayakta kalamayacağı gibi inanç ve kültür kökleriyle bağı kopmuş bir toplum da varlığını uzun süre devam ettiremez. Gençlerimizden okçuluk, binicilik, kılıç, hat, tezhip gibi geleneksel spor ve sanat dallarıyla günümüze ait her türlü sosyal ve kültürel faaliyeti işte bu anlayışla yürütmelerini bekliyoruz. Akli selim ile düşünen kalbi selim ile hisseden, zevki selim ile inşa eden gençlerimizi gördükçe geleceğimize daha güvenle bakıyoruz.

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