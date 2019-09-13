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Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır’daki terör saldırısı ve anneler açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır’da gerçekleşen terör saldırısına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir çılgınlık bunlarda söz konusu.

13 Eylül 2019 Cuma 14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır’daki terör saldırısı ve anneler açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır’da gerçekleşen terör saldırısına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir çılgınlık bunlarda söz konusu. Ama ne olursa olsun bu mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz " dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğanb HDP binası önünde bekleyen annelere ilişkin ise “Ben analara şunu söylüyorum. Biz devlet olarak yanınızdayız. Bu süreci biz takip ediyoruz” diye konuştu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Diyarbakır’da dün akşam saatlerinde gerçekleşen terör saldırısına ilişkin sorulan sorular üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bildiğiniz gibi olay dün gece vuku buldu. Ve bu olayda ilk etapta 4 daha sonra oradaki şehitlerimizin sayısı 7’ye yükseldi. Şu anda tabi bir o kadar da 10 kadar yaralımız var. Allah yaralılarımıza şifalar, şehitlerimize de rahmet eylesin. Hemen İçişleri Bakanımı oraya gönderdik. Aynı zamanda genel başkan yardımcımı oraya gönderdik. An be an bilgileri aldığım gibi; şehit aileleriyle bire bir görüşme fırsatım oldu.Fakat onların tevekkülü, zaten biz diyor yıllardır aşiret olarak çok şehit verdik. Bunlar diyor bizi yıldıramaz, yıldırmayacak. Bir çılgınlık bunlarda söz konusu. Fakat ne olursa olsun bu mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz. Ve sonunda inanıyorum ki biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu işten galip geleceğiz. Bildiğiniz gibi gerek HDP İlçe Başkanı, gerekse Belediye Fen İşleri şimdilik ilk etapta bunlar alındı. Ve daha başkaları da alınıyor, alınacak diye düşünüyorum” dedi.


Suriye’deki gelişmelere ilişkin Ankara’da gerçekleşecek 3’lü zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ankara’da yapacağımız bu zirveyle ağırlıklı olarak İdlib’deki gelişmeleri ele alacağız. Koalisyon güçlerinin kendilerine göre yaptığı bazı çalışmalar var. bizim bunlarla da yaptığımız bazı görüşmeler var. Amerika ile yaptığımız bazı görüşmeler var. Görüşmeler neticesinde varılan bazı noktalar var. şu anda karşılıklı olarak helikopterlerimiz hep birlikte bölgede lojistik olarak bir hava harekatı yürütüyorlar. Bu yeterli mi? Değil. Çünkü burada terör örgütü PYD YPG bunlara karşı Amerika’nın tavrını çok önemsiyoruz. İstediğimiz tavır var mı şu anda? Henüz yok. Şimdi BM Genel Kurulu’na gidiyoruz. BM Genel Kurulu’nda sayın Trump ile görüşmelerimiz olacak. Gerek dar kapsamlı, gerekse belki de ikili. Bu görüşmelerimizde bunları ele alacağız” diye konuştu.


Diyarbakı’da HDP Binası önünde oturma eylemi yaparak evlatlarını isteyen annelere ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi tabi bu annelerin duruşu sıradan bir olay değil. Evlat acısı nedir bunu anneler gayet iyi bilir. Ağlarsa anam ağlar diyor ya, gerisi boş ağlar. Şimdi bu iş adeta serbest belki bırakılmış olsa burada öyle 28 aile falan değil belki binler oraya akacak. Ama tabi korku olayı da var. Fakat bütün bunlara rağmen şu anda STK’lar vesaire onlar da artık Diyarbakır’a gelmeye başladılar. Bu süreç daha da artacak. Ben analara şunu söylüyorum. Biz devlet olarak yanınızdayız. Bu süreci biz takip ediyoruz. Burada PKK, siyasi uzantısı HDP, bunlar yapacakları bir şey varsa bunu yaparlar. Bu işi Meclis’e taşımak suretiyle kendilerini meşrulaştırma gayretine kusura bakmasınlar biz prim vermeyiz. Terör örgütünün yıkmış olduğu binaları yeniden inşa ettik. Bunları yapan biziz. Devlet burada varlığını sürdürüyor. Ama bunlar bugüne kadar hiçbir zaman Kürtlerin savunucusu havasına giren bu terör örgütü tam aksine benim oradaki Kürt vatandaşlarımı, Kürt kardeşlerimi her türlü cefanın içine soktular. Onları orada sürdürürken, kendi evlatlarını yakınlarını en lüks yerlerde eğlendirdiler, en lüks yerlerde onlara yaşam sağladılar. Bu arada da peyderpey sayı artıyor, daha da artacak diye düşünüyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 14:50
  1. doğa

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