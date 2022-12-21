Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde indirime gidildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) indirim yetkisini kullandı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak ilan edilmişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla MTV 2023 yılında yüzde 61,5 olarak uygulanacak.

MTV hesaplama

Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.

MTV ödemesi nasıl yapılır?

Motorlu Taşıt Vergisi ödemesi Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden yapılabiliyor. Siteden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor. MTV 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden ödenebiliyor. Motorlu Taşıt Vergisi anlaşmalı bankaların şubelerinden ya da anlaşmalı bankaların alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.), PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden de ödenebiliyor.

2023 yılı motorlu taşıtlar vergisi?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2023 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak ilan edilmişti. Erdoğan'ın kararıyla yüzde 50 indirim yapılmış oldu. Buna göre, 2022 yılı için tespit edilen değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak 2023'de MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 61,5 olarak yeniden belirlendi. Karar, 1 Ocak 2023'de yürürlüğe girecek.