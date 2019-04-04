Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli’yi aradı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP’nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş’in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak taziyede bulundu.04 Nisan 2019 Perşembe 13:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP’nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş’in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak taziyede bulundu. Erdoğan ayrıca, Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş ve oğlu Tuğrul Türkeş’le de telefonda görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.
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