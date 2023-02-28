Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede çocuklara harçlık verdi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Adıyaman’da depremzede çocuklara harçlık verdi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Adıyaman’da depremzede çocuklara harçlık verdi.
6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye yaralarını sarmaya devam ediyor.
Bugün beraberinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Adıyaman’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara harçlık dağıttı.
Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdiği sevgi, kameralara yansıdı.
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