  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremde şehit olan güvenlik korucusunun ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bingöl'deki depremde yaralananları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile telefonda görüşerek şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 07:16:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremde şehit olan güvenlik korucusunun ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'deki depremde yaralananları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile telefonda görüşerek şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile Karlıova Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek depremde yaralanan vatandaşlara ve yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Oktay, depremde şehit düşen güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun amcası Mehmet Sait Pullu ile görüşerek başsağlığı diledi.

Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Oktay, depreme ilişkin gelişmeler ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Oktay'ın telefonundan şehidin amcası Mehmet Sait Pullu ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başınız sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Tüm aileye başsağlığı dileklerimi ilet. Allah sabırlar versin inşallah. Allah yar ve yardımcınız olsun." dedi.

Pullu da Erdoğan'a teşekkür etti.

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı