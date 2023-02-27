Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde konuştu: İnşa aşamasına gelinen konut sayısı 309 bini buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'daki konteyner kentte açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Bugün 21. günü artık geride bırakıyoruz. 10 bin artçı deprem yaşadık, tüm bölgeye geçmiş olsun derken hep birlikte vefat edenlerimiz için gelin birer fatiha okuyalım.

Artçıların en çok etkilediği bir il de Adıyaman'dır. Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava nedeniyle ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

İlk günlerdeki sıkıntıların aşılmasından sonra tüm arama kurtarma faaliyetlerimizi düzene soktuk. 62 bin 500 vatandaşımız yarısı İstanbul'a olmak üzere hava ve karayoluyla diğer şehirlerimize tahliye edildi. Şehrimizde arama kurtarma ve yardım çalışmalarında jandarmasıyla, polisiyle, sağlıkçısıyla, DSİ ve orman ekipleriyle 23 binin üzerinde personelimiz görev yaptı. Depremin ilk anından bugüne kadar tüm gönüllülere şahsım milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Kara gün dostlarımızı devlet başkanından ferdine kadar hepsine teşekkür ediyorum. Samimiyetle yanımızda olan hiç kimseyi unutmayacağız.

"Kira yardımını 3 bin liraya çıkardık"

Depremin tamamında 553 bin 415 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu görüldü. Arama kurtarma çalışmalarının bitmesiyle enkaz kaldırma işlemleri hızlandı. Aynı şekilde zarar tespit çalışmaları da bitmektedir. Çadır kentlerdeki 4600 çadırda 14 bine yakın vatandaşımız hayatını sürdürüyor. 44 binden fazla vatandaşımıza da kendi evlerine yakın yerlerde çadır dağıttık. Adıyaman'da 16 bine yakın konteyner kurmayı planlıyoruz. Kısa sürede isteyen vatandaşlarımızı daha iyi şartlara sahip konteyner, prefabrik alanlara kavuşturacağız.

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Kira tutarını 2 bin liradan 3 bin liraya çıkardık. Hiçbir ayrım yapmaksızın 15 bin lira yardımda bulunuyoruz. Depremde hayatını kaybeden yakınlarına da 100 bin lira veriyoruz. Ülke genelinde ödeme yapılan kişi sayısı 1 milyona yaklaştı.

"50 bin konut yapılacak"

Adıyaman genelinde altyapı ile sorunlar çözüldü. Onarılan hatlar ve kurulan depolarla su sorunu da hal yoluna sokuldu. Güvenliği olduğu belirlenen yerlere etap etap doğalgaz veriliyor. Adıyaman için hemen şimdi diyerek şehrimizi beraber, yeniden inşa edeceğiz. Yaklaşık 50 bin konut yapacağız. Şubat ayı bitmeden inşası fiilen başlayan konut sayısı 14 bin 500'e ulaştı. Mart ve Nisan aylarından 234 binin daha inşası safhasına geçmiş olacağız. Adıyaman'da Mart ayı içinde yapımına başlayacağımız konut sayısı 30 bini bulacak.

Deprem bölgesi genelinde 75 bin 681, Adıyaman'da ise konutu ahırıyla ile 14 bin 400 köy evi yapacağız. Hasar tespit çalışmaları bittiğinde bu rakamı daha da yükselteceğiz.