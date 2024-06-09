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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Aliyev Türkiye'ye geliyor
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Aliyev Türkiye'ye geliyor

Yeniakit Publisher
2024-06-09 22:46:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Aliyev Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yarın Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirecek.

Ankara’da icra edilecek görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra ayrıca güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

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