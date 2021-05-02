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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce telefonla görüştüğü Mahruze Keleş'i ziyaret etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce telefonla görüştüğü Mahruze Keleş'i ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahruze Keleş isimli vatandaşı ve ailesini evinde ziyaret etti. Erdoğan, Tuzla'da işçilerle yaptığı iftardan sonra Sultanbeyli'de ikamet eden Keleş'i evinde ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 00:24:00 - 2021-05-02 00:36:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce telefonla görüştüğü Mahruze Keleş'i ziyaret etti

Burada vatandaşların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan'ın ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü.

Ziyaret sonrası bir süre sokakta yürüyen Erdoğan, vatandaşları selamlayarak ramazanlarını tebrik etti.

Bu sırada Melisa Doğan adlı küçük kıza bebek hediye eden Erdoğan, tezahüratlar eşliğinde ilçeden ayrıldı.

Keleş, 2019'daki mahalli idareler seçiminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Sana kete yaparım ama oy vermem." sözleriyle gündemde yer almıştı.

Erdoğan, Keleş'i kısa süre önce telefonla arayarak kendisini ziyaret edeceğini söylemişti.

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