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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı

Cami içerisindeki cemaate seslenen Erdoğan: - "Bir arada buluşmayı lütfeden Allah'a hamd olsun. Hepiniz toptan, sımsıkı Allah'ın ipine sarılın. Ayrılığa düşmeyin. Bizi eğer toptan sımsıkı Allah'ın ipi Kuran'a sarılırsak bilesiniz ki hiçbir beşeri güç bizi birbirimize düşüremeyecek" - "Ve birbirimizi Allah için seveceğiz. Menfaat makam için değil. Ve birbirimizi Allah için sevdiğimiz sürece de bu millete Allah'ın izniyle kimse herhangi bir şey yapamayacaktır. Hep dua edelim. Allah yar, yardımcımız olsun inşallah"

Yeniakit Publisher
2020-09-25 14:17:15 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, cuma namazı için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

Cuma namazının ardından cami içerisindeki cemaate seslenen Erdoğan, Al-i İmran suresindeki "Hepiniz toptan, Allah'ın ipine (dinine) sımsıkı sarılın, bölünüp ayrılmayın." ayetinin Arapçasını okuyarak sözlerine başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir arada buluşmayı lütfeden Allah'a hamd olsun. Hepiniz toptan, sımsıkı Allah'ın ipine sarılın. Ayrılığa düşmeyin. Bizi eğer toptan sımsıkı Allah'ın ipi Kuran'a sarılırsak bilesiniz ki hiçbir beşeri güç bizi birbirimize düşüremeyecek. Ve birbirimizi Allah için seveceğiz. Menfaat makam için değil. Ve birbirimizi Allah için sevdiğimiz sürece de bu millete Allah'ın izniyle kimse herhangi bir şey yapamayacaktır. Hep dua edelim. Allah yar, yardımcımız olsun inşallah. Ve tüm ailelerinizle birlikte Rabb'im mutluluğunuzu daim eylesin diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum."




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