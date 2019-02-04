Cumhurbaşkanı Erdoğan Çınaraltı Çay Bahçesi'nde vatandaşlarla sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'deki Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi'nde vatandaşlarla sohbet etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'deki Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vahdettin Köşkü'nden çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'deki Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi'ne geçti. Çay bahçesine gelişinde vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan, burada yaklaşık bir buçuk saat vatandaşlarla sohbet ederek çay içti. Çay bahçesindeki çocuklara oyuncak da dağıtan Erdoğan, çıkışta bir pastaneden ikram edilen çikolatayı yedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da kırmadı. Çengelköy ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Erdoğan'a eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

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