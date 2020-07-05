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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevrecilik ve benzeri kisveler altında koparılan yaygaraların amacı, bu yatırımları sekteye uğratarak Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılığa mahkum etmektir."

Yeniakit Publisher
2020-07-05 15:35:50 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevrecilik ve benzeri kisveler altında koparılan yaygaraların amacı, bu yatırımları sekteye uğratarak Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılığa mahkum etmektir."
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