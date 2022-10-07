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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemevi adımını duyurdu!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemevi adımını duyurdu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulacak Kültür ve Cemevi Başkanlığı, tüm cemevlerinin yönetimini yürütecek" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 16:01:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemevi adımını duyurdu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan ve temeli yeni atılan Cemevleri'nin törenine katılmak üzere Kadıköy'de bulunan Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nde tarihi açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Sinsi niyetlerle milli birliğimizi bozmak için içeride ve dışarıda çalışan pek çok kişi olmuştur ama bu aşk ateşini söndürmeye kimsenin gücü yetmemiştir. Alevi ve Bektaşi vatandaşların etrafında bir araya geldiği mekanların meselelerinin devlet nezdinde takibini ve yürütmesini yapacak kurumsal yapı kuruyoruz.

Cemevlerinde erkan hizmetlerini yürütmekten sorumlu Alevi Bektaşi inanç önderlerinden talep edenlere, bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verilebilecektir.
Cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu, yapım, onarım, bakım giderlerinin karşılanmasıyla ilgili tüm sorunlar çözülmüş olacaktır.

Kuracağımız Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, muhtarlıklara, derneklere, belediyelere, federasyonlara bağlı cemevlerinin yönetimini yürütecektir. Kültür ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen milli birlik beraberlik çalışması kapsamında, 1585 cemevi ziyaret edilerek muhataplar dinlendi."

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