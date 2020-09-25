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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan camide cemaate seslendi, birlik ve beraberlik mesajı verdi
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan camide cemaate seslendi, birlik ve beraberlik mesajı verdi

Cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami içerisindeki cemaate seslendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 14:57:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan camide cemaate seslendi, birlik ve beraberlik mesajı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde eda etti.

Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

Geniş katılımlı kılınan Cuma namazı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cami cemaatine seslendi.

Erdoğan, Al-i İmran suresindeki "Hepiniz toptan, Allah'ın ipine (dinine) sımsıkı sarılın, bölünüp ayrılmayın." Ayeti ile birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Başkan Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi;

"Bir arada buluşmayı lütfeden Allah'a hamd olsun. Hepiniz toptan, sımsıkı Allah'ın ipine sarılın. Ayrılığa düşmeyin. Bizi eğer toptan sımsıkı Allah'ın ipi Kuran'a sarılırsak bilesiniz ki hiçbir beşeri güç bizi birbirimize düşüremeyecek. Ve birbirimizi Allah için seveceğiz. Menfaat makam için değil. Ve birbirimizi Allah için sevdiğimiz sürece de bu millete Allah'ın izniyle kimse herhangi bir şey yapamayacaktır. Hep dua edelim. Allah yar, yardımcımız olsun inşallah. Ve tüm ailelerinizle birlikte Rabb'im mutluluğunuzu daim eylesin diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum."

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