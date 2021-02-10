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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat kaçta konuşacak?
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat kaçta konuşacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önceden 10 Şubat Çarşamba günü açıklama yapacağını ve “Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim” ifadelerini kullanmıştı. Peki Erdoğan, bugün saat kaçta açıklama yapacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman konuşma yapacak? Ulusa sesleniş saat kaçta? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-02-10 12:09:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat kaçta konuşacak?

Ulusa sesleniş yaparak millete sevindirici açıklamalar yapacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması halk tarafından heyecanla bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı programında bulunan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan;

Bugün saat 12.00’da AK Parti Grup Toplantısı’na katılım sağlayacak. Bu toplantıdan sonra ise partisinin genel merkezinde AK Parti Balıkesir-Osmaniye-Tokat-Tunceli 7. Olağan İl Kongrelerine Canlı Bağlantı ile katılacak. Müjde içeren açıklamanın hangi toplantıda yapılacağı henüz kesin olarak bilinmiyor.

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?

Gelen bir diğer habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Bilim Kurulu, bugün toplanacak. Bilim Kurulu toplantısında; ikinci doz aşılamalar, mutasyonlu virüs, tedbirlere ilişkin konuların masaya yatırılması bekleniyor. Yapılacak olan toplantıdan sonra Bakan Koca tarafından açıklama yapılacağı ise bilinmiyor.

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