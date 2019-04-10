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Seçim 2019 Sayfası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 12.00’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 12.

10 Nisan 2019 Çarşamba 07:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 12.00’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 12.00’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul edecek.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 07:02
  1. doğa

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