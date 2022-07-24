Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu mücadeleyi zaferle sonuçlandıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da İbn Haldun Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İnsanlara yön verecek değişimlere talibiz"

Yetiştireceğimiz kaliteli insan gücüyle insanlığın bugünkü sorunlarını çözecek medeniyet inşasını inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz. İnsanlığa yön verecek değişimlere talibiz.

"Yeni bir değişimin eşiğindeyiz"

İnsanlığın geleceğine yön verecek yeni bir değişimin eşiğindeyiz. Uluslararası ilişkilerden ekonomiye, aileye ve toplum yapısına kadar insanlık yeni sınamalarla karşı karşıya kalmaktadır. Tüm insanlığa faydalı nesiller yetiştirmedikçe büyük davanın hedefine ulaşmasını sağlayamayız.

Üniversitelerimizin sayısını 76'dan 208'e çıkardık.

Bu millet rastgele bir millet değil. Bu milletin mayası sağlam. Bunun için bu millet geleceği çok farklı bir şekilde inşa etmeye hazır.

"Türkiye olarak kendimize büyük hedefler belirledik"

İlimle bilimle donanmış nesiller yetiştirmek hocalarımızın öğretmenlerimizin görevidir. Ülkemizi yeniden dünyanın billim merkez haline getirmeliyiz. Dünyadaki güç dengeleri sürekli değişmiştir. Türkiye olarak kendimize büyük hedefler belirledik.

"Ekonomik istikrar mücadelesini zaferle sonuçlandıracağız"

Bir süredir üretim ve tedarik zincirindeki kırılmalar, ekonomik ve sosyal dönüşümleri hızlandırdı. Bu kritik dönemde Türkiye olarak kendimize çok büyük hedefler koyduk. Ekonomik istikrar mücadelesini zaferle sonuçlandıracağız.

"Güney sınırlarımızı temizleme konusunda kararlıyız"

Güney sınırlarımızı terör örgütlerinden temizleme konusunda kararlıyız. Siyasi, ekonomi ve askeri çıkarlarımızdan taviz vermeyeceğimizi herkese gösterdik.