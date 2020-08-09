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Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle uyardı: Maalesef yanlış yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli Sağlık Tesisi Açılışı'nda konuştu. Erdoğan maske takmayanlara karşı ise uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 20:19:00 - 2020-08-09 20:38:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle uyardı: Maalesef yanlış yapıyoruz

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri hizmete giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da açılışa katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün Gebze'de gerçekten dolu dolu bir gün geçiriyoruz. Toplam kapalı alanı 29 bin 500 metre kare olan merkezimizin yatırım bedeli yaklaşık 73 milyon TL'dir. 225 polikinik odası bulunuyor.

Burada denek hayvanları için kurulan elektro fizyoloji, laboratuvarlar ve deneylerde çok başarılı sonuçlar elde edeceğimizi umuyoruz.

Dünya genelinde 750 bin kişinin hayatına malolan korona salgını birçok şeyi göstermiş oldu. Salgın döneminde pek çok gelişmiş ülkenin sağlık sistemlerinin çöktüğüne şahitlik ettik. Bırakın vatandaşlarına sağlık çalışanlarına bile tıbbi malzeme tesis edemeyen ülkeler oldu. Elbette her bir ülkenin bu yaşananlardan alacağı derler vardır. Türkiye olarak biz de sağlık sistemimizi test etme imkanı bulduk.

İstanbul'daki acil durum hastanelerimizi diline dolayanlar vatandaşlarımıza derme çatma fuarları sahra hastanesi olarak duyurdular.

Tüm bunlara rağmen güçlü alt yapımız, sağlık çalışanlarımızın fedakarlıklarıyla en kritik evreyi atlattık.

Maske takmayanlara çağrı

Maskeleri çenesinin altında bulunduran vatandaşlarımız var. Maalesef yanlış yapıyoruz. Vefat edenlerin sayısını görüyorsunuz. Biz bu ihmallerden çok çektik. Açık plajlar vs. bu dönem içerisinde bunları bırakalım ve sabırla şu durumu atlatalım. Önce tedbir sonra tevekkül. Rehavete kapılmanın sonu ya pişmanlık ya da hastalıkdır. Vatandaşlarımdan kurallara uymalarını istirham ediyorum.

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