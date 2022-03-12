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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle bir araya geldi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Şefik Caferoviç ve Milorad Dodik ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 11:19:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nun ikinci günündeki temasları kapsamında Caferoviç ve Dodik ile görüştü.

Görüşme, Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleştirildi.

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