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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü! “İsrail işlenen suçların hesabını uluslararası hukuk önünde de vermeli”
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü! “İsrail işlenen suçların hesabını uluslararası hukuk önünde de vermeli”

Yeniakit Publisher
2023-11-28 18:38:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü! "İsrail işlenen suçların hesabını uluslararası hukuk önünde de vermeli"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın yapılacak 'Gazze' gündemli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail’in hukuk tanımayan saldırılarına karşı uluslararası toplumdan beklentiler, insani krize çözüm önerileri ve kalıcı barışa yönelik çabalar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in uluslararası hukuku, savaş hukukunu, insancıl hukuku uluslararası camianın gözüne baka baka fütursuzca çiğnemeye devam ettiğini ve işlenen suçların hesabını uluslararası hukuk önünde de vermesi gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Guterres’e, İsrail’in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 100’ü aşkın Birleşmiş Milletler çalışanı için taziyelerini ileterek Guterres’in Refah Sınır Kapısı’nı bizzat ziyaret etmesinin uluslararası toplumun dikkatini bu noktaya çekmesi noktasında faydalı olduğunu da söyledi.

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