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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz kazanınca kimse kaybetmeyecek
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz kazanınca kimse kaybetmeyecek

Yeniakit Publisher
2023-05-17 03:26:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz kazanınca kimse kaybetmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazandıkları takdirde ülkede kimsenin kaybetmeyeceğini belirtti.

CNN Türk - Kanal D Ortak Yayını’na konuk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair gazeteciler Ahmet Hakan ve Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarıyla ilgili spekülasyon yapıldığının belirtilmesi ve muhalefetin sonuçların aktarılmasına ilişkin eleştirilerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Biz kazanınca bu ülkede kimse kaybetmeyecek"

Bütün bunlar klasik CHP ve bay bay Kemal davranışıdır. Milleti aldatma çabalarına seçim gecesi bile ne yazık ki ara vermediler. Yalan söylemeden duramıyorlar. Bunları yalanı huy edinmiş bir yapı olarak değerlendiriyorum. Sabah yalan, akşam yalan. Bizim önde olduğunuzu bal gibi bildikleri halde Sayın Kılıçdaroğlu ve şürekası, 'Öndeyiz, kazandık' açıklamaları yaptılar. Kendi seçmenlerini dahi aldatmaktan utanmıyorlar. Gerçek neticeler ortaya konduğunda da yüzleri kızarmıyor. Gerek YSK gerekse Anadolu Ajansı görevini başarıyla yerine getirmiştir. Bunlar, kendi çapsızlıkların, beceriksizliklerine kılıf bulma çabalarıdır. Milletimiz bunlara gereken cevabı inşallah 28 Mayıs'ta bir kez daha verecektir. Ben buna inanıyorum.

Bir soru üzerine Erdoğan, "Hep söyledim, yine söylüyorum, biz kazanınca bu ülkede kimse kaybetmeyecek. Bu iki kere iki dört." mesajını verdi.
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