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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed ile görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed ile görüştü

Yeniakit Publisher
2023-03-30 15:24:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de yaşanan depremler dolayısıyla Birleşik Arap Emirliklerinin sergilediği dayanışma ve destek için teşekkür etti.

Liderler görüşmede karşılıklı olarak Ramazan ayı tebriğinde de bulundu.
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