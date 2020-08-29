Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri istemese de biz bunu yapmakta kararlıyız

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.

"Bu merkezle çığır açacağız"

Kendi alanında dünyada tek olan MESS Teknoloji Merkezi'ni Türkiye'ye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Erdoğan, "200 milyon liralık bir yatırımla hayata geçen ve yılda 40 bin kişiye 400 bin saat ücretsiz eğitim verebileceğimiz bu merkezle inşallah rekabetçi teknoloji alanında yeni bir çığır açacağız. Türkiye'nin potansiyeline inanan, ülkemizin aydınlık geleceğine yatırım yapanlara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. İş dünyamızın tam bir seferberlik ruhuyla çalıştığını görmekten bahtiyarlık duyuyorum" dedi.

Koronavirüs salgınına rağmen ne kamu kuruluşlarının ve de özel sektörün yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin toparlanma sürecini başarıyla yürüttüğünü dile getirdi.

Türkiye'nin her alanda koronavirüs sürecinden güçlenerek çıkacağını aktaran Erdoğan, "Her ne kadar salgın hepimiz için bazı zorlukları getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat kapılarının açılmasına da vesile oldu. Sanayisi, üretim kapasitesi, coğrafi konumu, güçlü sağlık ve ulaşım altyapısıyla Türkiye bu arayışların en gözde ülkelerinin başında geliyor. Salgın döneminde birçok firmamız kısıtlı pazar payı olduğu ülkelere açılma imkanı buldu. Birileri istemese de Türkiye'yi küresel bir üretim üssü haline getirmekte kararlıyız." diye konuştu.

Türkiye'de Organize Sanayi Bölgesi olmayan ilin kalmadığını kaydeden Erdoğan, "Esnafımızı, sanayicimizi, çiftçimizi, işçimizi yüksek faiz yükünün altında asla ezdirmedik. İyi çalışılmış özgün ve öncü teşvik sistemiyle daima üreticimizin yanında olduk. Kısa süre önce teşvik sistemimizde yapısal bir reforma imza atarak ilçe bazlı bir teşvik sistemini hayata geçirdik. AR-GE harcamalarının milli gelirimizdeki payı tarihimizde ilk defa yüzde 1'in üzerine çıktı. Organize Sanayi Bölgesi sayısını 193'ten 321'e çıkararak ülkemizin üretim kapasitesini sağlamlaştırdık. Eğer salgın döneminde hiçbir konuda arz sıkıntısı çekmediysek işte bu güçlü üretim altyapısı sayesindedir." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en gelişmiş ve zengin ülkelerinin dahi koronavirüs salgını sürecinde çaresiz kaldığını söyleyen Erdoğan, "Dünyanın en zengin ülkelerinde sağlık personelinin bile maskeye ulaşamadığı günlerde biz yerli solunum cihazını üretim bandından indirmeye başardık. 60 yıllık hayalimiz olan Türkiye'nin Otomobili fabrikası temellerini yine bu dönemde attık." dedi.

Ankara-Niğde Otoyolu açılıyor

Cuma günü Ankara-Niğde Otoyolu'nu Türk milletinin hizmetine sunacaklarını belirten Erdoğan, zorluklara aldırmadan büyük ve güçlü Türkiye yolunda var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

"2002'de başlayan hizmet yolculuğumuz asla dikensiz bir gül bahçesi olmadı." diyen Erdoğan şunları aktardı:

"Gazete manşetleriyle, siyaseti dizayn eden medya ile mücadele ettik. DEAŞ'ından PKK'sına DHKPC'sine kadar terör örgütleriyle mücadele ettik. Çapulcularla mücadele ettik. Devletin namuslarına emanet ettiği topu tankı millete karşı kullanan FETÖ'cü hainlerle mücadele ettik. Attığımız her adımı yargı yoluyla engellemeye çalışan çapsız muhalefetle mücadele ettik. İnsanımızın birlik, beraberliğine kast eden mezhepçi fanatiklerle mücadele ettik. Üretmeden, ter dökmeden servetine servet katmaya alışmış faiz lobileriyle mücadele ettik. 18 yıl boyunca ülkemiz, milletimiz ve işte bugün burada olduğu gibi Türkiye'nin refahı ve kalkınması için yatırım yapan siz iş adamlarımız için gayret gösterdik."

IMF'siz adım dahi atamayan Türkiye'nin bugün dünyanın en büyük 13'üncü ekonomisi haline geldiğini aktaran Erdoğan, "Hastalarını rehin alan bir ülkeyi, dünyada parmakla gösteren bir sağlık sistemiyle biz tanıştırdık. İHA'larda dünyanın en ileri teknolojisine sahip 4-5 ülkeden birisiyiz. Kalkınma yardımlarında milli gelire oranla yine ilk sıradayız." diye konuştu.

Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de bulduğu 320 milyar metreküplük doğal gaz rezerviyle ilgili konuşan Erdoğan, "Bir dönem krizlerle siyasi istikrarsızlıklarla konuşulan bir ülkenin bugün başarılarıyla Karadeniz'de yaptığı devasa doğal gaz keşifleriyle Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği sismik araştırmalarıyla gündeme gelmesi, hiç şüphesiz sabrın, gayretin ve inancın bir sonucudur." dedi.

Kritik öneme sahip ürünlerin üretimi başlıyor

Tarihi bir adım attıklarını belirten Erdoğan, "Bu program kapsamında, ülkemiz için kritik öneme sahip ürünleri tespit ettik. Ayrıca robotik, ileri malzemeler, çip teknolojisi, elektrikli ve insansız ulaşım sistemleri gibi konularda iddiaları ortaya koyduk. Programımızın ilk çağrısını, sanayi için stratejik öneme sahip makine sektörüne yapmıştık. Sektöre seviye atlatacak 10 projenin desteğini tamamladık. Projelerin argesini TÜBİTAK, yatırım harcamalarını KOSGEB finanse ederken, bakanlığımız da devlet desteklerini verecek." dedi.

Projelerin detayları hakkında bilgi veren Erdoğan, "Atlas firmamız, bina ısıtmasında kullanılan motor, sürücü kartını ilk defa üretecek. Dirinler firmamız, rüzgar tirbün malzemelerini üretecek ve 5 yılda 329 milyonluk katma değer oluşturacak. Durmazlar makina, ultra hızlı lazerler ve eklemeli imalat makinalarında kullanılan tek kullanımlı lazerleri üretecek. Dualus firması, savunma sanayiinde kullanılan bilya üretecek.

Bu bilyalar güdümlü mühimmatların olmazsa olmazlarıdır. Hamle programını ulaşım araçlarını, kimya, eczacılık, elektronik gibi diğer sektörlerde gerçekleştireceğiz. Böylece yılda yaklaşık 30 milyar dolar cari açık verdiğimiz bir ürün grubunu yerlileştirmiş olacağız. Bugün MESS teknoloji merkezini hizmete almanın ve teknoloji odaklı sanayi hamlesi programını açıklamanın yanında, farklı sektörlerde 40 fabrikanın açılışını yapıyoruz. 4 bin vatandaşımıza doğrudan, on binlerce insanımıza dolaylı istihdam oluşturan şirketlerimizin her birini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.