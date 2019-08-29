Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

AK Parti’de bir yandan kongre süreci hazırlıkları sürdürülürken diğer yandan kulislerde kritik görüşmeler yapıldığı bilgisi geliyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre, AK Parti’den ayrılarak yeni parti kuracağı iddia edilen eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan ile birlikte hareket eden eski Başbakan yardımcısı Prof.Dr. Beşir Atalay,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşir Atalay’a Kurban Bayramı öncesinde randevu verirken, yüz yüze bir görüşme gerçekleşti.

Ben yeni partide yer alıyorum

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Beşir Atalay’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeni partide yer alacağını ifade ettiği ve ülke gündemine yönelik kısa bir görüşmenin gerçekleştiği belirtildi. Atalay, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olduğu dönemlerde çözüm sürecini hükümet adına yürüten kilit isimlerdendi. Atalay, görüşmeden bir kaç gün sonra yani 11 Ağustos'ta AK Parti’den istifa etti.