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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta darbeciler tarafından haksız şekilde idama mahkum edilen merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşları olmak üzere, 27 Mayıs darbesinin tüm mağdurlarını rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Yaşasın Demokrasi ve Özgürlükler. Yaş

Yeniakit Publisher
2020-05-28 00:04:20 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta darbeciler tarafından haksız şekilde idama mahkum edilen merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşları olmak üzere, 27 Mayıs darbesinin tüm mağdurlarını rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Yaşasın Demokrasi ve Özgürlükler. Yaş
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