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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan başörtüsüne dil uzatan CHP'li Fikri Sağlar'a haddini bildirdi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan başörtüsüne dil uzatan CHP'li Fikri Sağlar'a haddini bildirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başörtüsüne dil uzatan eski CHP'li Fikri Sağlar'a tepki gösterdi. "CHP'nin faşizan anlayışının bir yansımasıdır" diyen Erdoğan, Sağlar içinse "Bu zat artık bu çağda yaşamıyor. Çok gerilerde kaldı." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 14:51:00 - 2021-01-01 14:53:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan başörtüsüne dil uzatan CHP'li Fikri Sağlar'a haddini bildirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2020 yılının ilk cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı.

Erdoğan namazın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Başörtüsüne dil uzatan CHP'li Sağlar'a haddini bildirdi

Başörtüsü hakkındaki hadsiz açıklamalarda bulunan CHP'li Fikri Sağlar'a tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu zat artık bu çağda yaşamıyor. Çok gerilerde kaldı. CHP zihniyetinin faşizan anlayışının bugüne yansımasıdır. Bu faşist anlayış hâlâ yaşamını sürüdürüyor." ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o açıklamaları:

Bunu aslında bu zatın kendisine sormak lazım. Bu zat artık bu çağda yaşamıyor. Çok gerilerde kaldı. CHP zihniyetinin faşizan anlayışının bugüne yansımasıdır. Bu faşist anlayış hâlâ yaşamını sürüdürüyor. Başörtülü kızlarımız yıllarca üniversitelerin kapılarından çevrildi. Tarlada çiftçi olursan başörtü meşrudur, üniversitede olursan başörtüsü yasaktır. Böyle bir mantık vardı. İnsanın giyimine göre değerlendirmeye kalkacak olursak, bunu fikir özgürlüğü olarak anlatmak mümkün değildir. Bunlara sorduğunda, normalde inanç özgürlüğünden fikir özgürlüğünden bahsediyorlar. Bırakın artık bu işleri yahu. 50'li, 40'lı yıllardaki CHP'nin olduğu, insanların yaşamlarına müdahale etmeye devam ettiklerini görmek istemiyoruz.

Bay Kemal yanına iki tane başörtülü alıp da bununla milleti aldatma sürecini de bıraksın. Milleti aldatamazsınız. Geçti o günler. Yanına 2 değil 20 tane başörtülü koysan da senin ne olduğunu biliyorlar.

Burada da hakim, savcı, polis bu ülkenin her kurumunda bunları görecekler. Şartlar bellidir. Şartların içinde 'Başörtülü olan, hakim-savcı olamaz, polis olamaz.' böyle bir şey var mı? Daha bunlar çok şeyler görecekler.

Oy almak için bazı yerlerde başörtülü bazılarını vitrin mankeni gibi koymak kimseyi artık aldatmıyor. Geçti o günler. Parlemento'da nice başörtülü bayanlarımız var. Bay Fikri görmüyor musun bunları? Daha çok mesafeler alacağız ama sen çağın dışında kaldın. Bay Kemal bir şey söyleyemiyor.

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Yorumlar

Eyman

Sn. Başkanım bu haddini aşanşanlar sürü gibi çoğaldılar, bunları caydıracak bir çalışmanız yok mu? Yoksa bir gün bu halk patlayacak!
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