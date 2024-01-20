Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ile yola devam ediyoruz”
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart Yerel seçimleri öncesi 17’si Büyükşehir olmak üzere 48 ilin Belediye Başkan Adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ile yola devam ediyoruz.” Dedi.
Şanlıurfa’da göreve geldiği günden bugüne şehrin kalkınması ve daha da ileriye gitmesi için devasa eserleri kente kazandıran ve hizmete sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle tekrar aday gösterildi.
Ankara’da gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısına katılım oldukça yoğun olurken ismi açıklanacak adaylar şehirlerin alfabetik sıralamasına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.
Şanlıurfa Protokolünün tam kadro katılım sağladığı tanıtım toplantısında Sivas’ın ardından sıra Şanlıurfa’ya geldi. Şanlıurfa’yı anons eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ile yola devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Aday tanıtım toplantısına AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Bekir Bozdağ, İbrahim Eyyüpoğlu, Mehmet Ali Cevheri, Cevahir Asuman Yazmacı, Mehmet Faruk Pınarbaşı, Hikmet Başak, Abdülkadir Emin Önen, Abdürrahim Dusak AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, Şanlıurfa MHP İl Başkanı Sayın Mahmut Güneş ve Gençlik Kolları Başkanı Emre Karaçizmeli de katılım sağladılar.
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