Cumhurbaşkanı Erdoğan barolar için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Çoklu baro yönetiminde kararlıyız. Çoklu baro kanun teklifini yarın Meclis'e sunuyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat 15 dakika sürdü. Toplantı sonrasında Erdoğan açıklama yaptı.
Çoklu baro kanun teklifinin yarın Meclis'e sunulacağını belirten Erdoğan, "Bizim hukuki düzenlemeyi yapmak yasama olarak meclisin asli görevi. Temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. İnşallah bu düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz. Milletimiz bizden eksikleri tamamlamamızı, yanlışları düzeltmemizi bekliyor" ifadelerini kullandı.