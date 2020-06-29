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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan barolar için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Çoklu baro yönetiminde kararlıyız. Çoklu baro kanun teklifini yarın Meclis'e sunuyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 19:49:00 - 2020-06-29 19:57:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan barolar için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat 15 dakika sürdü. Toplantı sonrasında Erdoğan açıklama yaptı.

Çoklu baro kanun teklifinin yarın Meclis'e sunulacağını belirten Erdoğan, "Bizim hukuki düzenlemeyi yapmak yasama olarak meclisin asli görevi. Temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. İnşallah bu düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz. Milletimiz bizden eksikleri tamamlamamızı, yanlışları düzeltmemizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Yüksel

Barolar tamam ettin reis.simdi sıra mimarlar odasıyla Turk tabibler de.
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