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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bana Başkan diyebilirsiniz

TBMM'de yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin "Size nasıl hitap edelim? Cumhurbaşkanı mı Başkan mı?" sözlerini "Başkan" şeklinde yanıtladı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bana Başkan diyebilirsiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi yenim töreni için Türkiye Büyük Millet Meclisine geçti.

VATANDAŞLAR SEVGİ GÖSTERİLERİNDE BULUNDU

Yoğun güvenlik önlemleri ile Meclis'e geçen Erdoğan'a güzergahta vatandaşlar büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Erdoğan'ın makam aracının üzerine gül dökülmesi de dikkat çekti.

Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, ardından Meclis binasına girdi.

AİLESİ YALNIZ BIRAKMADI

Erdoğan'ı eşi, çocukları ve torunları da salonda yalnız bırakmadı.

MAZBATASINI ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin töreni öncesi, Meclis Başkanı Durmuş Yılmaz'dan mazbatasını aldı.

UZUN SÜRE AYAKTA ALKIŞLANDI

Hemen ardından kürsüye çıkan Erdoğan yeminini etti. CHP'li vekiller ayağa kalkmazken AK Parti ve MHP grupları Erdoğan'ı ayakta alkışladı.

 YENİ SİSTEM RESMEN BAŞLADI

Bu yemin töreni ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başlamış oldu.

"BANA 'BAŞKAN' DİYEBİLİRSİNİZ"

Törenin ardından Erdoğan, gazetecilerin "Size nasıl hitap edelim? Cumhurbaşkanı mı Başkan mı?" sözlerini "Başkan" şeklinde yanıtladı.

Erdoğan, yemin töreninin ardından "Her şey gayet güzel oldu milletin önünde" ifadelerini kullandı.

 

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 17:32
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