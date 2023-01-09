Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Nebati'ye takıldı: Merak etme senden para çıkmıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir haber verdi. Uzun süredir gündemi meşgul eden köprü ve otoyol ücretleriyle ilgili tartışmalara noktayı koyan Erdoğan, "Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir." dedi.

Bu açıklamasından sonra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile göz göze gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merak etme senden para çıkmıyor" demesi dikkat çekti. Erdoğan'ın bu sözlerine Bakan Nebati de tebessümle karşılık verdi.