Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli görüşmesi başladı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli görüşmesi başladı

İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün saat 18.00'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara'daki konutunda ziyaret edeceğini açıklamıştı. Görüşme başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki zirve başladı. Görüşme, Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşiyor.

 

Ayrıntılar birazdan...

Uçağın enkazına ulaşıldı! Ali Yerlikaya’dan acı haber ve açıklama
Gündem

Uçağın enkazına ulaşıldı! Ali Yerlikaya’dan acı haber ve açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile görüşmelerini sürdürdüğünü belirterek, C130 askeri kargo uçağının ..
Rum gazetesinden Güney Kıbrıs’a Tel Aviv uyarısı. Müttefik mi İşgalci mi?
Gündem

Rum gazetesinden Güney Kıbrıs’a Tel Aviv uyarısı. Müttefik mi İşgalci mi?

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yayımlanan Cyprus Mail gazetesi analizinde GKRY'ye yerleşen 15 bin kadar İsraillinin halk üzerinde yara..
İmamoğlu suç örgütü iddianamesi hazır! Elebaşı Ekrem’e 2 bin 352 yıla kadar hapis istendi
Gündem

İmamoğlu suç örgütü iddianamesi hazır! Elebaşı Ekrem’e 2 bin 352 yıla kadar hapis istendi

'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesi tamamlandı. 3 bin 900 sayfalık iddianamede 402 şüpheli bulunuyor. Bugün mahkemeye sunulacak i..
